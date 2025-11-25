Legende: Weniger Schnee als üblich In Beaver Creek finden nur 3 statt 4 Rennen statt (Archivbild). imago images/Imagn Images

Erste Abfahrt in Beaver Creek abgesagt

Nach der Schneekontrolle haben die Organisatoren der Männer-Rennen in Beaver Creek das Programm angepasst. Die für Donnerstag, 4. Dezember geplante erste Abfahrt entfällt demnach wegen zu geriner Schneemengen. Ausgetragen werden auf verkürzten Strecken dagegen die Abfahrt vom Freitag, der Super-G vom Samstag und der Riesenslalom vom Sonntag (5. bis 7. Dezember). Wie die FIS auf X schreibt, gibt es aber noch Hoffnung: Sollte genügend Schnee produziert werden können, würde man auf das ursprüngliche Programm zurückkommen.

Hirscher wartet zu

Marcel Hirscher feilt an seinem 2. Comeback. Der für die Niederlande startende achtfache Gesamtweltcupsieger aus Österreich lässt Zeitpunkt und Ort der Rückkehr noch offen. «Umso früher, umso besser», sagte der 36-Jährige. Er wolle aber behutsam vorgehen: Er komme erst zurück, «wenn ich halbwegs konkurrenzfähig bin». Seit Ende September trainiert Hirscher nach überstandenem Kreuzbandriss wieder im Stangenwald auf Schnee.

