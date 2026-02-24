Legende: Steht nach Olympia wieder im Europacup im Einsatz Vanessa Kasper. Keystone/Jean-Christophe Bott

Kasper und Hächler siegen im Europacup

Vanessa Kasper, amtierende Schweizer Meisterin im Riesenslalom, schaffte es im norwegischen Oppdal zum 7. Mal im Europacup aufs Podest, zum dritten Mal triumphierte sie. Den letzten Sieg hatte die 29-jährige St. Moritzerin am 11. Januar 2025 in Puy Saint Vincent errungen. Auch bei den Männern in Norefjell jubelte ein Schweizer: Lenz Hächler verwies Landsmann Fadri Janutin, den Sieger des Vortags, um sechs Hundertstel auf Platz 2. Sandro Zurbrügg, der nach dem ersten Lauf geführt hatte, schied im zweiten Lauf aus. Hächler gewann im neuen Jahr schon die Europacup-Super-G von Verbier und Bjelasnica/Sarajevo. Im Riesenslalom siegte er erstmals seit dem Rennen im norwegischen Aal am 13. März 2025.