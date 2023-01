Das Podest 1. Mikaela Shiffrin (USA) 1:52,53 Minuten

2. Federica Brignone (ITA) +0,77 Sekunden

3. Lara Gut-Behrami (SUI) +0,97 Sekunden

Ungewohnt weit hinten – nur auf dem 6. Rang – klassierte sich Mikaela Shiffrin beim 1. Riesenslalom von Kranjska Gora am Samstag. Am Sonntag dann wieder das gewohnte Bild: Die US-Amerikanerin durfte im Ziel jubeln und grüsste auf dem Podest von zuoberst. Sie legte sowohl im 1. als auch im 2. Durchgang die Laufbestzeit hin und gewann den Riesenslalom überlegen mit einem Vorsprung von 0,77 Sekunden.

Mit ihrem 82. Weltcupsieg egalisiert die 27-Jährige en passant den Rekord von Landsfrau Lindsey Vonn. Auf den Rekordsieger bei den Männern, Ingemar Stenmark, fehlen Shiffrin nur noch 4 Siege. Dass diese Bestmarke fallen wird, ist wohl nur noch eine Frage der Zeit. Von den letzten 7 Rennen gewann die Amerikanerin deren 6, dies in drei verschiedenen Disziplinen.

Schliessen 01:39 Video Shiffrins Siegesfahrt in Kranjska Gora Aus Sport-Clip vom 08.01.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 39 Sekunden. 03:32 Video Shiffrin: «Habe versucht, nicht daran zu denken» (engl.) Aus Sport-Clip vom 08.01.2023. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 32 Sekunden.

Gut-Behrami überzeugend

Mit Federica Brignone (ITA) und Lara Gut-Behrami standen zwei weitere Fahrerinnen auf dem Podest, welche dieses am Vortag noch verpasst hatten. Für die Tessinerin ist es der 3. Podestplatz in diesem Winter, nach einem Sieg zum Saisonauftakt in Killington und einem 2. Rang Ende Dezember in Semmering – sämtliche im Riesenslalom herausgefahren.

Schliessen 01:32 Video Der 2. Lauf von Gut-Behrami Aus Sport-Clip vom 08.01.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 32 Sekunden. 01:54 Video Der 2. Lauf von Brignone Aus Sport-Clip vom 08.01.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 54 Sekunden. 01:58 Video Gut-Behrami: «Mir fehlt noch die gute Stabilität» Aus Sport-Clip vom 08.01.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 58 Sekunden.

Valérie Grenier, die am Vortag für den ersten kanadischen Riesenslalomsieg seit fast 50 Jahren gesorgt hatte, durfte erneut mit einer Podestklassierung liebäugeln. Nach einem durchzogenen 2. Lauf musste sie sich dann jedoch mit dem 6. Platz zufriedengeben.

Ellenbergers Steigerungslauf

12. Andrea Ellenberger +2,54 Sekunden

Als 29. hatte es Andrea Ellenberger gerade noch in den 2. Lauf geschafft. Dort zeigte sie dann eine starke Leistung und machte dank der viertbesten Laufzeit gleich 17 Plätze gut. Ihr bestes Karriereergebnis bei einem Einzelrennen verpasst die 29-Jährige nur knapp; dort stehen weiterhin zwei 11. Plätze. In Kranjska Gora wiederholte sich für Ellenberger eine Geschichte aus dem Vorjahr: Auch da steigerte sie sich im 2. Durchgang markant, fuhr vom 30. auf den 13. Rang.

Schliessen 01:24 Video Ellenberger macht im 2. Lauf viele Plätze gut Aus Sport-Clip vom 08.01.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 24 Sekunden. 01:11 Video Ellenberger: «Ich bin vor dem 2. Lauf fast verzweifelt» Aus Sport-Clip vom 08.01.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 11 Sekunden.

Die weiteren Schweizerinnen

22. Camille Rast +3,42 Sekunden

23. Wendy Holdener +3,75 Sekunden

27. Simone Wild +4,17 Sekunden

28. Michelle Gisin +4,34 Sekunden

Während auch Wendy Holdener (+7 Plätze) und Camille Rast (+5) im 2. Lauf Positionen gutmachen konnten, ging es für Simone Wild (-10) und Michelle Gisin (-8) in die andere Richtung. Nach dem Ausscheiden im 1. Riesenslalom von Kranjska Gora am Samstag endet damit auch das 2. Rennen in Slowenien für Gisin mit einer Enttäuschung. Auch Wild konnte ihre gute Ausgangslage nach dem 17. Rang im 1. Durchgang nicht nutzen.

00:55 Video Rast: «Muss die Konstanz finden» Aus Sport-Clip vom 08.01.2023. abspielen. Laufzeit 55 Sekunden.

So geht's weiter

Bereits in zwei Tagen geht's mit einem Slalom in Flachau (AUT) weiter. Das Nachtrennen können Sie ab 17:45 Uhr (1. Lauf) und die Entscheidung ab 20:25 Uhr live bei SRF verfolgen.