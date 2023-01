Riesenslalom in Kranjska Gora

Die Top-Fahrerinnen

1. Valérie Grenier (CAN) 1:55,01 Minuten

2. Marta Bassino (ITA) +0,37 Sekunden

3. Petra Vlhova (SVK) +0,40

4. Federica Brignone (ITA) +0,53

5. Lara Gut-Behrami (SUI) +0,56

Die Aussichten waren im nebligen Kranjska Gora sehr gut für Lara Gut-Behrami. Die Tessinerin lag nach dem 1. Lauf auf dem 2. Zwischenrang – nur Valérie Grenier hatte den Kurs schneller absolviert. Doch Gut-Behrami konnte die Chance nicht nutzen, handelte sich einen Rückstand ein und verpasste das Podest als 5. schlussendlich um 16 Hundertstelsekunden.

Grenier ihrerseits schrieb Skisport-Geschichte. Die Kanadierin bescherte ihrem Land den 1. Riesenslalom-Sieg seit fast 50 Jahren. Die 26-Jährige, die noch nie zuvor überhaupt auf einem Weltcup-Podest gestanden hatte, hielt dem grossen Druck nach dem Exploit im 1. Lauf stand und brachte den Vorsprung souverän ins Ziel. Unglaublich: Sie stellte sowohl im 1. als auch im 2. Durchgang Laufbestzeit auf.

Das Podest im slowenischen Ski-Ort komplettierten Marta Bassino (ITA) und Petra Vlhova (SVK). Die Slowakin steigerte sich von Zwischenrang 6 dank eines fulminanten Schlussspurtes auf Rang 3 – muss aber weiter auf den 1. Saisonsieg warten.

Schliessen 01:17 Video Die Siegesfahrt von Grenier Aus Sport-Clip vom 07.01.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 17 Sekunden. 01:10 Video Der 2. Lauf von Lara Gut-Behrami Aus Sport-Clip vom 07.01.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 10 Sekunden. 01:39 Video Grenier: «Es ist wirklich verrückt» (frz.) Aus Sport-Clip vom 07.01.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 39 Sekunden.

Shiffrins Siegesserie abrupt zu Ende

6. Mikaela Shiffrin (USA) +1,33

Mikaela Shiffrins Siegesserie hat derweil nach 5 Siegen in Serie ein jähes Ende gefunden. Die Amerikanerin, die mit einem weiteren Erfolg zu Lindsey Vonns Frauen-Allzeit-Rekord von 82 Siegen hätte aufschliessen können, kam mit den Bedingungen am Hang in Kranjska Gora nicht gut zurecht und handelte sich nach einem 5. Zwischenrang nach dem 1. Lauf auch im 2. Durchgang einen beträchtlichen Rückstand ein.

01:11 Video Der 2. Lauf von Mikaela Shiffrin Aus Sport-Clip vom 07.01.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 11 Sekunden.

Die weiteren Schweizerinnen

15. Wendy Holdener +2,47

24. Camille Rast +3,16

25. Andrea Ellenberger +3,43

Out im 2. Lauf: Michelle Gisin

Nicht für 2. Lauf qualifiziert: Simone Wild (32.), Vanessa Kasper (45.), Viviane Härri (49.), Priska Nufer (56.)

Pech bekundete Michelle Gisin. Als 12. des 1. Laufs durfte sie mit einigem Selbstvertrauen zur Entscheidung starten. Doch kurz vor der Hälfte des Kurses verlor sie den Halt auf der Piste, rutschte weg und schied aus. Damit bleibt der erhoffte Befreiungsschlag in einem verknorzten Riesenslalom-Winter aus.

01:15 Video Innenskifehler: Gisin scheidet im 2. Lauf von Kranjska Gora aus Aus Sport-Clip vom 07.01.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 15 Sekunden.

Ebenfalls noch immer ein Stück von ihren besten Riesenslalom-Zeiten entfernt ist Wendy Holdener. Dennoch darf sie mit ihrem Auftritt in Slowenien zufrieden sein: Sie steigerte sich vom 17. Rang nach dem 1. Lauf um 2 Plätze auf den 15. Rang.

Camille Rast, in Zagreb auf dem frühlingshaften Slalomhang noch mit einem Exploit, kam im 2. Lauf des Riesenslaloms nicht auf Touren. Sie verlor auf dem flachen Teil viel Zeit und fiel vom 20. Zwischenrang auf Schlussrang 24 zurück. Einen Platz dahinter darf sich Andrea Ellenberger über Weltcuppunkte freuen.

Schliessen 01:25 Video Der 2. Lauf von Wendy Holdener Aus Sport-Clip vom 07.01.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 25 Sekunden. 00:47 Video Holdener: «Es ginge immer noch besser» Aus Sport-Clip vom 07.01.2023. abspielen. Laufzeit 47 Sekunden. 01:24 Video Der 2. Lauf von Camille Rast Aus Sport-Clip vom 07.01.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 24 Sekunden. 01:22 Video Der 2. Lauf von Andrea Ellenberger Aus Sport-Clip vom 07.01.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 22 Sekunden. 01:10 Video Ellenberger: «Im Moment bin ich schon enttäuscht» Aus Sport-Clip vom 07.01.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 10 Sekunden.

So geht es weiter

Am Sonntag bietet sich dem Riesenslalom-Tross der Frauen gleich die nächste Chance auf Weltcuppunkte und Top-Platzierungen. In Kranjska Gora findet ein zweiter Riesenslalom statt. Zwei Tage später geht es mit dem nächsten Wettkampf weiter: In Flachau gastieren die Weltcup-Fahrerinnen zum Slalom.