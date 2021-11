Das Wetter wirbelt den Weltcup-Kalender der Männer weiter durcheinander. Nachdem schon am Freitag die 1. Abfahrt in Lake Louise abgesagt werden musste, kann am Sonntag auch der geplante Super-G nicht stattfinden. Grund für die Absage sind erneut starke Schneefälle in der Nacht, die eine Durchführung verunmöglichen.

Damit fand im kanadischen Ski-Ort nur 1 von geplanten 3 Rennen statt, einzig die Abfahrt am Samstag konnte plangemäss durchgeführt werden. Die 1. Abfahrt vom Freitag wird kommende Woche in Beaver Creek nachgeholt. Ein Ersatzdatum für den Super-G steht noch nicht fest.