Legende: Flog auf der «Birds of Prey» zuletzt zweimal zum Sieg Beat Feuz. Keystone

Langes Speed-Wochenende in Beaver Creek

Die abgesagte erste Weltcup-Abfahrt von Lake Louise wird in der kommenden Woche in Beaver Creek nachgeholt. Dies hat die FIS am Rande der Rennen in Kanada bekannt gegeben. Somit stehen im US-Bundesstaat Colorado von Donnerstag bis Sonntag vier Speedrennen auf dem Programm, angefangen mit zwei Super-G. Am Freitag hatten zu grosse Neuschneemassen einen Rennstart verunmöglicht. Einen Tag später schaffte Beat Feuz bei einem österreichischen Doppelsieg den Sprung aufs Podest. Der Schangnauer gewann übrigens die letzten beiden Abfahrten auf der «Birds of Prey».