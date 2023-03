Durrer auch im Super-G die Schnellste

Delia Durrer hat sich an den Schweizer Meisterschaften in Verbier auch im Super-G durchgesetzt. Wie beim Hattrick in der Abfahrt tags zuvor siegte sie vor Stephanie Jenal und Juliana Suter. Für die 20-jährige Nidwaldnerin, die Anfang Monat mit Platz 24 in Kvitfjell ihr bestes Weltcup-Resultat im Super-G realisierte, ist es bereits der siebte Schweizer-Meister-Titel und der zweite in dieser Disziplin nach 2021. Mit Lara Gut-Behrami, Corinne Suter, Michelle Gisin und Jasmine Flury waren wiederum vier Top-Fahrerinnen nicht am Start.

Erster SM-Titel für Corthay

Bei den Männern musste sich der Favorit Stefan Rogentin in Abwesenheit von Marco Odermatt, Justin Murisier, Gino Caviezel, Loïc Meillard und Niels Hintermann mit Rang 2 begnügen. Der Bündner verlor 0,02 Sekunden auf den neuen Champion Denis Corthay. Bronze ging an Franjo von Allmen. Der 19-jährige Unterwalliser Corthay war zuvor an Schweizer Meisterschaften nie über Rang 13 hinausgekommen. Im Europacup ist der 2. Platz vom Super-G Anfang Januar in Wengen sein Bestergebnis.