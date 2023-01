Legende: Eifrige Punktesammler Marco Odermatt und Lara Gut-Behrami. key/Peter Klaunzer/EPA/Christian Bruna

Schweiz – Österreich 5:0: In allen fünf Rennen vom Weltcup-Wochenende in Wengen und St. Anton haben die Schweizer Skicracks mehr Punkte gesammelt als die österreichischen Dauerrivalen. 300 Punkte holten alleine Lara Gut-Behrami (160) und Marco Odermatt (140).

Schweiz Österreich SG Wengen 279 92 A Wengen 239 132 S Wengen 168 82 SG St. Anton I 186 140 SG St. Anton II 208 125 Total 1080 571

Fast 1600 Punkte Vorsprung bei Saisonhälfte

In der Nationenwertung bauten die Vertreterinnen und Vertreter von Swiss-Ski ihre Führung um 509 Punkte auf 1578 Zähler aus. Nach 41 von 79 geplanten Saisonrennen hat die Schweiz damit ausgezeichnete Chancen, die Nationenwertung nach einem Jahr Unterbruch zurückzugewinnen.

Zur Erinnerung: Letztes Jahr gaben 257 Punkte den Ausschlag zugunsten des ÖSV-Teams. In den «Corona-Saisons» 2019/20 und 2020/21 hatten die Schweizer die 30-jährige österreichische Dominanz durchbrechen können.

Schweiz in der Breite stark

Erfreulich aus Schweizer Sicht in diesem Winter: Sowohl die Männer wie auch die Frauen liegen deutlich in Front. Die Breite des Swiss-Ski-Teams zeigt sich auch in der Tatsache, dass es in allen Disziplinen auf Platz 1 oder 2 liegt.

Disziplin 1. 2. Abfahrt M Schweiz (1005) Österreich (819) Super-G M Schweiz (833) Österreich (575) Riesenslalom M Schweiz (872) Norwegen (788) Slalom M Norwegen (904) Schweiz (726) Abfahrt F Italien (758) Schweiz (704) Super-G F Schweiz (713) Italien (700) Riesenslalom F Italien (813) Schweiz (644) Slalom F USA (808) Schweiz (781)

Österreich fehlen die Siegfahrer

Der grosse Vorsprung der Schweiz hat auch mit den schwächelnden Nachbarn zu tun. Die Österreicher holten bislang erst zwei Saisonsiege durch Vincent Kriechmayr. Mit dem Rücktritt von Matthias Mayer ist dem Verband ein weiterer potenzieller Siegfahrer verloren gegangen. Bei den Frauen hat es noch gar keine ÖSV-Fahrerin zuoberst aufs «Stockerl» geschafft.

Die Schweiz steht dagegen bereits bei 12 Weltcup-Siegen (7 Männer/5 Frauen). Vielleicht erhöht der dreifache Kitzbühel-Sieger Beat Feuz bei seinem Abschiedsrennen dieses Konto am kommenden Wochenende.