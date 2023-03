Wie bereits am Montag gingen es die Schweizer Speedfahrer beim Weltcup-Finale in Soldeu (AND) auch im 2. Abfahrtstraining eher gemächlich an. Schnellster Swiss-Ski-Athlet war Niels Hintermann als 11. Auf die Bestzeit von Adrian Sejersted verlor der Zürcher 1,60 Sekunden.

01:42 Video Hintermann: «Zum Glück ist es keine lange Abfahrt» Aus Sport-Clip vom 14.03.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 42 Sekunden.

Dem Norweger gelang allerdings auch eine starke Fahrt. Am nächsten kam Sejersted Marco Schwarz, der Schnellste des Vortags. Auch der Österreicher büsste jedoch 88 Hundertstel ein. Gesamtweltcupsieger Marco Odermatt reihte sich auf dem 15. Platz ein (+1,85), sprach im Ziel aber von einem «sehr schönen Training». Es wäre nicht das erste Mal, dass der Nidwaldner erst im Rennen die Karten auf den Tisch legt.

Auch Schweizerinnen zurückgebunden

Bei den Frauen sorgte Nina Ortlieb für die Bestzeit. Die Österreicherin nahm der Konkurrenz 64 Hundertstel und mehr ab. Einzig Ilka Stuhec (SLO) konnte den Rückstand unter einer Sekunde halten. Beste Schweizerin war Lara Gut-Behrami auf dem 10. Platz. Die Tessinerin erreichte das Ziel mit über 2 Sekunden Rückstand auf die Top-Zeit.

Corinne Suter, am Montag noch Trainings-Dritte, kam am Dienstag nicht mehr gleich gut mit der Piste in Soldeu zurecht. Die Schwyzerin belegte Rang 13, unmittelbar hinter Joana Hählen. Abfahrts-Weltmeisterin Jasmine Flury wurde 21.

01:53 Video Flury: «Muss nochmals über die Bücher gehen» Aus Sport-Clip vom 14.03.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 53 Sekunden.

