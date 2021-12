Legende: Zaungäste sollen willkommen geheissen werden Die Weltcup-Rennen der Männer im Berner Oberland rechnen mit Publikum. Keystone

Die Weltcup-Ausrichter von Adelboden (8./9. Januar) und Wengen (14. bis 16. Januar) halten weiterhin am Plan fest, ihre Rennen vor Zuschauern stattfinden zu lassen. An beiden Orten gilt die 3G-Regelung, es dürfen also auch Getestete aufs Gelände.

Am Chuenisbärgli stehen wie gewohnt je ein Riesenslalom und Slalom auf dem Programm. Bei den Lauberhorn-Rennen kommen ab Freitag 2 Abfahrten und zum Abschluss der traditionelle Slalom zur Austragung. Alle Rennen sind live bei SRF zu sehen.

Das Programm drumherum wird noch definiert

Wie in Adelboden das Rahmenprogramm und die Abendfeierlichkeiten aussehen werden, soll in den nächsten Tagen entschieden werden. In Wengen werden die erfolgreichsten Abfahrer am Freitag und Samstag auf der grossen Bühne im «Open-Air Weltcup-Dörfli» geehrt. Am Sonntag findet die Siegerehrung im Zielraum in Innerwengen statt.