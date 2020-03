In 368 Weltcuprennen kämpfte Didier Cuche um jede Hundertstelsekunde, doch bei seinem Abschiedsauftritt in Schladming am 17. März 2012 stand für einmal die Show im Vordergrund. Ausgerüstet mit alten Holzskiern sowie einem nostalgischen Outfit fuhr der Publikumsliebling den Berg hinunter und verabschiedete sich so unter tosendem Applaus von seinen Fans.

Der Neuenburger eroberte nicht nur die Herzen seiner Anhänger, sondern gewann in seiner Karriere zahlreiche Rennen und Auszeichnungen. Cuche holte vier Medaillen bei Weltmeisterschaften, eine Silbermedaille bei den Olympischen Spielen 1998 in Nagano sowie sechs Weltcup-Disziplinenwertungen.

Österreichs Skilegende Franz Klammer bezeichnete Cuche einst als «Kaiser von Kitzbühel», da das frühere Aushängeschild von Swiss-Ski die legendäre «Hahnenkamm-Abfahrt» insgesamt fünf Mal gewinnen konnte und somit bis heute alleiniger Rekordsieger ist.

Sehen Sie im Video oben wie Cuche sich 2012 in Schladming auf nostalgische Art vom Ski-Zirkus verabschiedete.