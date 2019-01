Théo Gmür sichert sich an der Para-WM im italienischen Sella Nevea den WM-Titel in der Abfahrt.

An der WM der Para-Skifahrer

An den Paralympics war Théo Gmür mit drei Goldmedaillen der grosse Überflieger. Nun schlug der 22-jährige Walliser auch an der Para-WM zu. In der Abfahrt der Kategorie stehend sicherte sich Gmür Gold.

Der Behindertensportler des Jahres distanzierte den zweitplatzierten Österreicher Markus Salcher um 66 Hundertstel. Dritter wurde der Franzose Arthur Bauchet, der Gmür im Riesenslalom auf den Silberplatz verdrängt hatte.

Legende: Holte seine zweite Medaille Théo Gmür. Keystone/Archiv

Für die Schweizer Delegation war es die insgesamt 3. Medaille an den laufenden Titelkämpfen. Neben den beiden Medaillen von Gmür hatte Thomas Pfyl Silber im Slalom gewonnen.