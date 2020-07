Nach mehreren Wochen im Kraftraum können die Schweizer Riesenslalom- und Slalomcracks nun endlich wieder das machen, was sie am meisten lieben. Auf dem Gletscher in Zermatt tasten sich Marco Odermatt, Daniel Yule, Ramon Zenhäusern und ihre Teamkollegen wieder an den Schnee ran.

In den Trainings liegt der Fokus auf dem freien Fahren. Dabei sollen die Technik verfeinert und allfällige Fehler ausgemerzt werden. «Es geht darum, das Gefühl für den Ski wiederzufinden, zurück auf dem Schnee zu sein und Spass zu haben an der Bewegung. Das alles aber noch ohne grosse Ziele», erklärt Odermatt.

Frühaufsteher sind gefragt

Für den Spass nehmen es die Techniker auch in Kauf, dass sie ganz früh aufstehen müssen. Bereits um 4:30 Uhr ist Tagwache. Denn während des Sommers sind auf dem Gletscher nur bis am Mittag Trainings auf harter Piste möglich.

