Aksel Svindal muss die Alpin-Saison 2018/19 mit einem Handicap in Angriff nehmen.

Svindal an der Hand operiert

Aksel Svindal muss eine Verletzung an der linken Hand auskurieren.

Aksel Svindal zog sich bei einem Sturz im Training in Copper Mountain im US-Bundesstaat Colorado einen Bänderriss im Daumen der linken Hand zu. Der 35-jährige Skandinavier ist aber zuversichtlich, am Wochenende vom 24./25. November in Lake Louise die ersten Speedrennen bestreiten zu können.

Der Unfall ereignete sich bereits am vergangenen Donnerstag. «Die Verletzung war etwas komplizierter als zunächst gedacht», schrieb der Abfahrts-Olympiasieger unter sein Foto auf Instagram. Inzwischen ist bereits eine Operation erfolgt, die er in Vail vornehmen liess.