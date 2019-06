Nach Speedchef Andy Evers verliert Swiss-Ski mit Stéphane Cattin einen weiteren ranghohen Funktionär.

«Aus privaten Gründen habe ich mich dazu entschieden, meine Tätigkeit bei Swiss-Ski aufzugeben. Ich will mich in nächster Zeit intensiv um meine Familie kümmern, die in den vergangenen Jahren aufgrund meiner beruflichen Verpflichtungen viele Entbehrungen hat hinnehmen müssen», begründete Cattin seinen Rücktritt.

18 Medaillen an Grossanlässen

«Wir bedauern Stéphane Cattins Rücktritt sehr. Mit ihm verlieren wir einen anerkannten Fachmann mit einem starken Leistungsausweis», liess Swiss-Ski in einem Mediencommuniqué verlauten.

Der 50-jährige Cattin übernahm den Job beim Schweizer Skiverband im September 2015. Unter seiner Führung erlebte das Schweizer Alpin-Team die erfolgreichste Phase seit Ende der Achtzigerjahre. Insgesamt errangen die Schweizer in dieser Zeitspanne 18 Medaillen an Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften. Ein Nachfolger Cattins steht noch nicht fest.