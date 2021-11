Mikaela Shiffrin ist es gewohnt, die Ski-Geschichtsbücher umzuschreiben. Folgt in Levi das nächste Kapitel?

Shiffrin greift nächsten Stenmark-Rekord an

Beim Weltcup in Levi

Legende: Strahlt sie auch in Levi? Mikaela Shiffrin ist in Finnland auf Rekordjagd. Keystone

Mikaela Shiffrin schickt sich am Wochenende bei den Weltcup-Slaloms in Levi (FIN) an, dem grossen Ingemar Stenmark einen weiteren Rekord abzujagen.

Die Person mit den meisten Slalom-Siegen im Weltcup ist die 26-jährige Amerikanerin bereits. Mit 45 Erfolgen liegt sie vor Stenmark (40). Im hohen Norden kann Shiffrin nun die Person mit den meisten Siegen in irgendeiner Alpin-Disziplin werden.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Die beiden Frauen-Slaloms im finnischen Levi zeigen wir Ihnen am Samstag und Sonntag jeweils ab 10:20 Uhr (2. Lauf ab 13:20 Uhr) auf SRF zwei und in der SRF Sport App live.

Stenmark, der die technischen Disziplinen von Mitte der 70er- bis Mitte der 80er-Jahre dominierte, steht bei 46 Erfolgen im Riesenslalom. Mehr Rennen in ein und derselben Disziplin konnte bislang niemand gewinnen. Mit einem Sieg in Levi würde Shiffrin im Slalom die 46er-Marke erreichen. Mit 2 Triumphen wäre sie alleinige Rekordhalterin.

Auch wenn Shiffrin zuletzt Rückenprobleme plagten, dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, bis sie auch Stenmarks wichtigsten Rekord ins Visier nimmt. Der Schwede gewann total 86 Weltcuprennen. Lindsey Vonn (82 Siege) scheiterte noch knapp an dieser Marke. Shiffrin (70) wird sich als Nächste daran versuchen.