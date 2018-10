Die Schweizer Gemütslage vor dem Ski-alpin-Auftakt mit dem Riesenslalom in Sölden könnte bei den Männern und Frauen kaum unterschiedlicher sein. Bei den Männern fehlt mit Justin Murisier der vermeintlich schnellste Fahrer. Bei den Frauen stehen mit Wendy Holdener und Lara Gut 2 Top-Athletinnen am Start.

Marc Berthod, SRF-Experte bei den Männer-Rennen, traut den anderen Schweizern trotzdem gute Resultate zu. Auch, weil sie laut Berthod im Gegensatz zu den Österreichern im Training eine gute Figur abgegeben haben.

Schweizer Geheimtipps für die kommende Saison finden die Experten in beiden Lagern. Berthod freut sich auf die Performance von Marco Odermatt. Michael Bont traut Technikerin Aline Danioth den ganz grossen Sprung zu.

Angesprochen auf das Highlight sind sich die Experten einig. Die Ski-WM im Februar in Are (Sd) soll in dieser Saison den Höhepunkt darstellen. Bont freut sich auch auf die Schweizer Rennen in St. Moritz und Crans Montana.

Sendebezug: Radio SRF 1, Morgengespräch, 26.10.2018, 06:20 Uhr.