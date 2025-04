Per E-Mail teilen

Federica Brignone erleidet bei einem schweren Sturz mehrere Knochenbrüche und einen Kreuzbandriss.

Die italienische Gesamtweltcup-Siegerin musste ihr linkes Bein operieren lassen und fällt damit lange aus.

Federica Brignone ist an den italienischen Ski-Meisterschaften im Val di Fassa schwer gestürzt. Die Gesamt-Weltcupsiegerin musste mit dem Helikopter ins Spital geflogen werden.

Auf einem Video auf Instagram ist zu sehen, wie Brignone im zweiten Lauf des Riesenslaloms in ein Tor prallt und heftig über die Piste geschleudert wird. Nach mehreren Drehungen um die eigene Achse blieb die 34-jährige Italienerin liegen.

Lange Pause befürchtet

Gemäss Untersuchungen zog sich Brignone mehrere Knochenbrüche am linken Bein zu. Sie wurde am Donnerstagabend erfolgreich operiert. Erst während dieser Operation wurde auch noch ein Kreubandriss im linken Knie festgestellt. Das weitere Vorgehen werde in den kommenden Wochen evaluiert – klar ist, dass Brignone lange ausfallen wird.

Die Italienerin dominierte die Weltcupsaison mit zehn Siegen. Sie gewann neben dem Gesamtweltcup auch noch die Kristallkugeln in der Abfahrt und im Riesenslalom. An den Weltmeisterschaften in Saalbach holte sie Gold (Riesenslalom) und Silber (Super-G).