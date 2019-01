Am Neujahrstag findet in Oslo der City Event statt. Er gehört zu den Parallel-Rennen im Fis-Weltcupkalender. Dennoch unterscheidet er sich von den Parallel-Slaloms und -Riesenslaloms und vom Team Event.

So funktioniert der City Event:

Teilnehmer: Frauen und Männer, je 16 Fahrer, jeweils die 4 besten der Gesamtweltcup-Startliste sowie die 12 besten der Slalomweltcup-Startliste. Bei Absagen rücken die nächstbesten Athleten nach.

Frauen und Männer, je 16 Fahrer, jeweils die 4 besten der Gesamtweltcup-Startliste sowie die 12 besten der Slalomweltcup-Startliste. Bei Absagen rücken die nächstbesten Athleten nach. Format: Start mit Achtelfinals, K.o.-Duelle

Start mit Achtelfinals, K.o.-Duelle Anzahl Läufe: Immer 2

So funktionieren die Parallel-Slaloms und -Riesenslaloms

Teilnehmer: Nur Frauen oder Männer, jeweils 32 Fahrerinnen oder Fahrer, die 32 besten der jeweiligen Disziplinenweltcup-Startliste. Bei Absagen rücken die nächstbesten Athleten nach.

Nur Frauen oder Männer, jeweils 32 Fahrerinnen oder Fahrer, die 32 besten der jeweiligen Disziplinenweltcup-Startliste. Bei Absagen rücken die nächstbesten Athleten nach. Format: Start mit Sechzehntelfinals, K.o.-Duelle

Start mit Sechzehntelfinals, K.o.-Duelle Anzahl Läufe: 2 Läufe im Sechzehntelfinal, danach nur noch 1 Lauf pro Runde.

So funktioniert der Team Event:

Teilnehmer: Frauen und Männer, die 16 besten Länder gemäss Weltcup-Nationenwertung, maximal 6 Athleten pro Nation.

Frauen und Männer, die 16 besten Länder gemäss Weltcup-Nationenwertung, maximal 6 Athleten pro Nation. Anzahl Läufe: 4 Läufe pro Runde. Je 2 Frauen und Männer treten pro Nation gegeneinander an.

4 Läufe pro Runde. Je 2 Frauen und Männer treten pro Nation gegeneinander an. Format: Start mit Achtelfinals, K.o.-Duelle. Jeder Lauf-Sieg gibt einen Punkt. Das Team mit mehr Punkten kommt eine Runde weiter. Bei einem Unentschieden ist die Summe der schnellste Frauen- und Männerzeit ausschlaggebend.

Die Schweiz hat in den letzten Jahren positive Erfahrungen mit City Events gemacht: 2016 feierte Wendy Holdener in Stockholm ihren ersten Weltcup-Sieg in dieser Disziplin. Vor einem Jahr belegte sie in Oslo Platz 2, unmittelbar vor Mélanie Meillard.

In Stockholm 2018 liess Holdener noch einen weiteren 2. Rang folgen. Im gleichen Rennen feierte zudem Ramon Zenhäusern seine Siegpremiere im Weltcup.

Bei der diesjährigen Austragung werden Wendy Holdener, Aline Danioth, Daniel Yule, Ramon Zenhäusern und Luca Aerni die Schweizer Farben vertreten.

Live-Hinweis Den City-Event aus Oslo übertragen wir am 1. Januar ab 16:20 Uhr live auf SRF zwei und in der Sport App.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 29.12.2018, 11:30 Uhr.