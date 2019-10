Walter Reusser erklärt in seinem ersten SRF-Interview als Alpindirektor von Swiss-Ski, was er mitbringt und was er mit dem Verband vorhat.

Swiss-Ski war früher schon einmal der Arbeitgeber von Walter Reusser. Zu Beginn der Jahrtausendwende fungierte der Innerschweizer als Trainer auf Stufe Europacup, auch als Servicemann war er tätig gewesen.

Dann ist er weitergezogen und holte in den letzten 14 Jahren beim Schweizer Skihersteller Stöckli sein umfangreiches Rüstzeug auf geschäftlicher Ebene. Er arbeitete sich am Firmenhauptsitz in Malters in der Sparte Ski bis an die Spitze der operativen Leitung hoch.

Legende: In neuer Mission unterwegs Walter Reusser (41). Freshfocus

Nun machte Reusser den nächsten Karrieresprung zum Alpin-Direktor beim nationalen Verband. Sein umfassendes Industrie-Know-how soll ihm an neuer Wirkungsstätte zugute kommen. «Denn das Material und die individuelle Abstimmung sind extrem wichtig.»

Seit 20 Jahren ist Reusser mit dem Sport eng verbunden. «Es geht darum, täglich Bestleistungen zu erbringen. Das ist eine Herausforderung und kann süchtig machen», erläutert er den Reiz. Erfahren Sie im Interview zudem, wohin der neue Verantwortliche mit Swiss-Ski gehen will und welches Potenzial er ortet.