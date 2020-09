Legende: Figurieren auch 2021 im Ski-Weltcup Die Rennen am Chuenisbärgli in Adelboden. Freshfocus

Aufgrund der aktuellen Situation rund um das Coronavirus hat der internationale Skiverband FIS in den vergangenen Wochen gemeinsam mit den nationalen Verbänden und den Veranstaltern intensiv an einem neuen Weltcup-Kalender gearbeitet. Im Alpin-Bereich sind provisorisch folgende 5 Stationen in der Schweiz geplant:

5./6. Dezember: Frauen in St. Moritz

8. bis 10. Januar: Männer in Adelboden

15. bis 17. Januar: Männer in Wengen

23./24. Januar: Frauen in Crans-Montana

17. bis 21. März: Weltcup-Finale in Lenzerheide

Um ein Jahr verschoben wird indes die Rückkehr von Davos in den Alpin-Weltcup. Die für den 1. Januar 2021 vorgesehene Premiere des Parallel-Events für beide Geschlechter findet neu erst am 1. Januar 2022 statt. Dies, weil der Weltcup-Tross der Frauen und Männer Corona-bedingt in der kommenden Saison getrennt innerhalb einer separaten «Blase» unterwegs sein wird.

Der neue Weltcup-Kalender der Alpinen wird Anfang Oktober vom FIS-Council final verabschiedet.