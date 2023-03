Das Land ist gerade mal so gross wie der Kanton Obwalden (knapp 500 Quadratkilometer), doch Andorra steht diese Woche im Mittelpunkt des Interesses aller Ski-Fans. Im Fürstentum zwischen Frankreich und Spanien findet ab Mittwoch das Weltcup-Finale statt.

Wer sich nun fragt, ob es dort überhaupt Schnee hat – ja, hat es. Andorra liegt mitten in der Bergkette der Pyrenäen und ist das höchstgelegene Land Europas. Der Austragungsort Soldeu mit nur etwa 600 Einwohnerinnen und Einwohnern ist im Nordosten des Landes auf rund 1700 Metern über Meer zu finden.

Wie in so vielen Skigebieten in diesem Winter ist Schnee zwar nicht im Überfluss vorhanden – im Dorf ist es grün – doch auf den Pisten liegt genügend, um den Skicracks einen würdigen Saisonabschluss zu bieten. Nicht zum ersten Mal übrigens: Bereits im Jahr 2019 fand das Weltcup-Finale in Soldeu statt und bewährte sich damals.

Das Fürstentum möchte sich in Zukunft gar auf noch grösserer Bühne präsentieren und hatte sich auch für die Ski-WM 2027 beworben. Den Zuschlag bekam allerdings mit Crans-Montana die Schweizer Kandidatur. Damit muss sich Andorra mit dem Finale zufriedengeben – zumindest vorerst.

Für was Andorra sonst noch bekannt ist und seit wann dort Weltcuprennen stattfinden, erfahren Sie im Audio-Beitrag oben.