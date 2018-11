Die Übersee-Rennen lancieren das Ski-Jahr so richtig. Die grössten Konkurrenten der Schweizer in unserer Bildergalerie.

Dem Deutschen lachte in der Vorsaison im doppelten Sinne die Sonne. Etwa in Kitzbühel, wo sich die dichte Wolkendecke nur für ihn lichtete. Oder in Kvitfjell, wo er Beat Feuz um 8 Hundertstel den Sieg wegschnappte.

Den Slalom der Junioren-WM gewann er mit über zweieinhalb Sekunden Vorsprung. Auch der Sprung in die Elite ist dem Franzosen in der Vorsaison gelungen. In Levi war er auf Podestkurs, ehe ihn ein Fehler im 2. Lauf weit zurückwarf. Dem 21-Jährigen gehört die Zukunft im Stangenwald.

Auf den Skis kann der Franzose alles. Im Vorjahr schaffte er im Weltcup Top-5-Platzierungen in 4 von 5 Disziplinen. Olympia-Silber (Kombination) und -Bronze (Riesenslalom) in Pyeongchang gingen ebenfalls an den 27-Jährigen.

Die Skiwelt könnte so schön für Kristoffersen sein, würde ihm nicht ständig Hirscher vor der Sonne stehen. 11-mal wurde er im Vorjahr Zweiter, 9-mal hinter dem Österreicher. Auch in Levi wandten sich die Hundertstel gegen den Norweger. Sollte Hirscher nachlassen, gilt Kristoffersen als erster Anwärter auf den Thron.

Der Dominator der letzten 7 Jahre hatte nach der vorherigen Saison mit dem Rücktritt geliebäugelt. Zudem habe die Geburt seines Sohnes den Sport in den Hintergrund gerückt. Der Slalom-Auftakt in Levi ging dennoch an den Österreicher.

Die Rennen in Sölden und Levi haben der Saison den Startschuss verpasst. So richtig los geht es am Samstag mit den Speed-Rennen der Männer in Lake Louise sowie den Technik-Events der Frauen in Killington. Wer sind in diesem Jahr die Favoriten? Wer könnte den endgültigen Durchbruch schaffen?

