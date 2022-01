Lara Gut-Behrami und Wendy Holdener fehlen im Swiss-Ski-Aufgebot für den Riesenslalom von Kronplatz vom Dienstag. Dies aus unterschiedlichen Gründen.

Die Tessinerin, die «nach schwierigen Monaten» auch in Garmisch (29./30.01.) fehlen wird, liess via Swiss-Ski verlauten: «Die Grippe in Nordamerika, das fehlende Training aufgrund von Covid und der Sturz in St. Moritz waren für meine Gesundheit sehr belastend.»

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Den Riesenslalom in Kronplatz können Sie am Dienstag live bei SRF mitverfolgen. Den 1. Lauf gibt es ab 10:25 Uhr auf SRF zwei. Den 2. Lauf übertragen wir ab 13:25 Uhr auf dem gleichen Sender. Das Rennen gibt es zudem in der SRF Sport App zu sehen.

So fehle ihr derzeit die nötige Grundlage und Konzentration auf den Skiern, weshalb sie sich an den Rennen nicht von der besten Seite zeigen könne. «Mein Ziel ist es, nun wieder Energie und Gelassenheit zu finden, damit ich meine Saison bestmöglich fortsetzen kann», so die 30-Jährige.

Training statt Wettkampf bei Holdener

Holdener möchte im Hinblick auf die Olympischen Spiele in Peking einen intensiven Trainingsblock einlegen. Damit werden Michelle Gisin, Camille Rast, Andrea Ellenberger, Simone Wild, Vanessa Kasper, Vivianne Härri und Lorina Zelger die Schweizer Farben in Italien vertreten.