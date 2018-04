Marco Odermatt setzt an den Schweizer Meisterschaften in Davos zu einer ähnlichen Goldjagd an wie an der Junioren-WM, die gleichenorts stattgefunden hatte. Nachdem sich der 21-jährige Nidwaldner am Mittwoch den Titel in der Abfahrt gesichert hatte, triumphierte er nun auch im Super-G. An der WM hatte Odermatt fünf Mal Gold errungen.

Odermatt siegte 18 Hundertstel vor dem Bündner Stefan Rogentin. Die beiden nominell stärksten Schweizer reüssierten nicht. Der Olympia-Zweite Beat Feuz belegte Platz 9, Mauro Caviezel schied aus.

Erster Titel für Nathalie Gröbli

Auch bei den Frauen ging der Meistertitel im Super-G nach Nidwalden. Nathalie Gröbli aus Emmetten, wie Odermatt 21-Jährig, errang ihre zweite Meisterschafts-Medaille. Letzten Winter war sie Dritte in der Abfahrt geworden.

Um sieben Hundertstel verwies sie die nicht medaillenberechtigte Österreicherin Elisabeth Kappaurer auf Platz 2. Silber ging so an die drittplatzierte Obwaldnerin Priska Nufer.