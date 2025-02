Legende: Hat den Krebs besiegt Niels Hintermann. Keystone/Ennio Leanza

Erfreuliche Nachrichten von Niels Hintermann: Der 29-Jährige aus Bülach ist rund vier Monate nach der Diagnose krebsfrei. Das verkündete der dreifache Weltcupsieger am Samstagmorgen auf Instagram.

«Over and Out! So glücklich über den Befund: KREBSFREI», schrieb Hintermann und bedankte sich für die Unterstützung in den letzten Monaten. «Es waren nicht immer einfache Tage, aber natürlich bin ich überglücklich, dass diese Zeit nun vorbei ist und es wieder ein klares Ziel gibt, auch wenn der Weg zum Ziel noch nicht ganz klar ist.»

Hintermann hatte am 9. Oktober bekannt gegeben, dass er an Lymphdrüsenkrebs erkrankt sei und er in diesem Winter keine Rennen bestreiten könne. Dank guter Heilungschancen hatte er sich schon bei der Verkündung seiner Erkrankung optimistisch gezeigt, auch in Bezug auf eine Fortsetzung seiner Karriere.