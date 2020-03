Mit Beat Feuz, Mauro Caviezel und Corinne Suter könnten in Abfahrt und Super-G lauter Schweizer die Kristallkugeln abräumen. Das gab es seit 32 Jahren nicht.

Auf die Saison 1985/86 hin wurde der Super-G als zweite Speed-Disziplin im Ski-Weltcup eingeführt. Und nur einen Winter später zeigte sich, dass die zweitschnellste Disziplin den Schweizern liegt.

Pirmin Zurbriggen schaffte 1986/87 sowie im Winter darauf das «Double»: Er räumte sowohl in der Abfahrt als auch im Super-G die kleinen Kristallkugeln für den besten Fahrer der Saison ab. Gleiches gelang in der Saison 1987/88 auch Michela Figini.

Totaler Schweizer Speed-Triumph ist lange her

Damit gingen zum zweiten Mal in Serie sämtliche Disziplinen-Siege in den beiden Speed-Disziplinen an die Schweiz. Doch seither gehörten die Schweizer nicht mehr zu den grossen Abräumern.

Dies könnte sich nun, 32 Jahre später, ändern. Denn je zwei respektive ein Rennen vor Saisonschluss führen sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern ein Swiss-Ski-Fahrer in den Disziplinen Abfahrt und Super-G.

Die Ausgangslagen in den Disziplinen-Weltcups:

Abfahrt Männer: 2 Rennen vor Saisonende hat Beat Feuz (600 Punkte) die 3. kleine Kristallkugel in Serie praktisch auf sicher. Er führt 194 Punkte vor Thomas Dressen.

Super-G Frauen: In der zweiten Speed-Disziplin der Frauen könnte Corinne Suter nachdoppeln. Bei einem ausstehenden Rennen liegt sie 19 Punkte vor Federica Brignone.

Schweizer Disziplinensieger in Abfahrt & Super-G seit 1985/86 Saison Abfahrt Männer

Super-G Männer

Abfahrt Frauen

Super-G Frauen

1985/86 - - Maria Walliser

- 1986/87 Pirmin Zurbriggen

Pirmin Zurbriggen Michela Figini

Maria Walliser 1987/88 Pirmin Zurbriggen Pirmin Zurbriggen Michela Figini Michela Figini 1988/89 - Pirmin Zurbriggen Michela Figini - 1989/90

- Pirmin Zurbriggen -

-

1990/91 Franz Heinzer

Franz Heinzer Chantal Bournissen

- 1991/92 Franz Heinzer Paul Accola

-

-

1992/93 Franz Heinzer - -

-

2006/07 Didier Cuche

- -

-

2007/08 Didier Cuche - -

-

2009/10 Didier Cuche - -

-

2010/11 Didier Cuche Didier Cuche -

-

2013/14 - - - Lara Gut

2015/16 - - - Lara Gut 2017/18 Beat Feuz

- - - 2018/19 Beat Feuz - - -

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 29.2.20, 12:20 Uhr