Clément Noël entscheidet den Exhibition-Slalom in Crans-Montana souverän vor Ramon Zenhäusern und Marc Rochat für sich.

Exhibition Nocturne in Crans

Bereits nach dem 1. Lauf war klar, dass der Sieg an der Exhibition Nocturne in Crans-Montana über Clément Noël führen würde. Der Franzose zeigte einen starken Auftritt und hatte schon bei Halbzeit in Führung gelegen. Diesen Vorsprung gab der 22-Jährige nicht mehr aus der Hand und sicherte sich ein Preisgeld von 20'000 Franken.

Zenhäusern und Rochat überzeugen

Noël am nächsten kamen zwei Schweizer. Ramon Zenhäusern stiess im 2. Lauf noch vom 6. auf den 2. Rang vor (+0,69), Marc Rochat verteidigte seine Position aus dem 1. Durchgang und wurde mit 1,23 Sekunden Rückstand Dritter.

Daniel Yule, der zuletzt die beiden Slaloms in Madonna di Campiglio und Adelboden für sich entschieden hatte, schied im 2. Lauf aus. Dasselbe Schicksal erlitt Tanguy Nef, der bei Halbzeit noch Fünfter gewesen war.

Starkes Teilnehmerfeld

Beim Nachtrennen im Wallis wurden keine Weltcup-Punkte verteilt. Insgesamt gab es 40'000 Franken zu gewinnen. Da ein Teil der internationalen Slalom-Elite zwischen den Weltcup-Rennen in Adelboden und Wengen in Crans-Montana trainiert, war die Exhibition mit 5 Athleten aus den ersten 7 des Slalom-Weltcups stark besetzt.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 15.01.2020, 17:25 Uhr