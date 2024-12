FIS-Bewerbe in Copper Mountain

Legende: Wieder auf der Piste unterwegs Lindsey Vonn. Keystone/John Locher

Lindsey Vonn hat bei einer FIS-Abfahrt in Copper Mountain (USA) ihr rennmässiges Comeback nach über 5-jähriger Absenz gegeben. Die 40-Jährige wurde beim prominent besetzten Rennen 24.

Vonn überquerte die Ziellinie mit einem Rückstand von 1,44 Sekunden auf Siegerin Mirjam Puchner aus Österreich. Damit war die 82-fache Weltcupsiegerin schneller als beispielsweise Michelle Gisin, die auf Platz 27 landete (+1,60). Insgesamt waren 45 Athletinnen am Start.

Rückkehr in St. Moritz?

Vonn plant in Copper Mountain weitere Einsätze, um sich so optimal auf ihre Weltcup-Rückkehr vorbereiten zu können. Die mit einem künstlichen Kniegelenk fahrende Athletin würde gerne bei den Rennen in St. Moritz (21./22. Dezember) ihr Comeback auf höchster Stufe geben. Im Engadin sind kurz vor Weihnachten zwei Super-G geplant.