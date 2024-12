Vonn-Comeback in der Abfahrt: Plätze 24 und 27

FIS-Bewerbe in Copper Mountain

Legende: Wieder auf der Piste unterwegs Lindsey Vonn. Keystone/John Locher

Lindsey Vonn hat bei zwei FIS-Abfahrten in Copper Mountain (USA) ihr rennmässiges Comeback nach über 5-jähriger Absenz gegeben. Die 40-Jährige wurde im ersten – äusserst prominent besetzten Rennen – 24.

Vonn überquerte die Ziellinie mit einem Rückstand von 1,44 Sekunden auf Siegerin Mirjam Puchner aus Österreich. Damit war die 82-fache Weltcupsiegerin schneller als beispielsweise Michelle Gisin, die auf Platz 27 landete (+1,60). In der zweiten Abfahrt, die wenig später über die Bühne ging, landete Vonn beim Sieg der Österreicherin Cornelia Hütter auf Platz 27.

Rückkehr in St. Moritz?

Vonn plant in Copper Mountain weitere Speed-Einsätze, um sich so optimal auf ihre Weltcup-Rückkehr vorbereiten zu können. Die mit einem künstlichen Kniegelenk fahrende Athletin würde gerne bei den Rennen in St. Moritz (21./22. Dezember) ihr Comeback auf höchster Stufe geben. Im Engadin sind kurz vor Weihnachten zwei Super-G geplant.