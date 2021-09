Weil in Kanada nur einreisen darf, wer doppelt geimpft ist, sollen die Speedbewerbe in Lake Louise (Männer vom 26. bis 28.11., Frauen vom 3.12. bis 5.12.) auf der Kippe stehen. Grund dafür: In manchen Ländern dürfen Genesene nur eine Impfung erhalten – nicht genug für die kanadischen Gesundheitsbehörden. Da so mehrere Fahrer (z.B. auch Alexis Pinturault) nicht einreisen dürften, steht eine Absage im Raum.