Im Rahmen des Weltcup-Finals in Are wurden die Geschwister Loïc und Melanie Meillard als «Rising Star» der Saison geehrt.

Melanie und Loïc Meillard haben im Weltcup diese Saison Spuren hinterlassen. Dafür wurden die beiden Geschwister aus dem Wallis mit dem Titel «Rising Star» geehrt.

Die FIS zeichnet zusammen mit einem Sponsor seit einigen Jahren am Saisonende die im Gesamtweltcup bestklassierte Fahrerin unter 21 sowie den besten Fahrer unter 23 aus.

Melanie Meillard verpasst Ehrung verletzungshalber

Bitter ist für die 19-jährige Melanie Meillard, dass sie den Preis in Are nicht zusammen mit ihrem Bruder in Empfang nehmen konnte. Das Nachwuchstalent hatte sich in Pyeongchang vor dem ersten Olympia-Einsatz das Kreuzband gerissen und ist rekonvaleszent.

Die 19-jährige Meillard hatte im Januar im Lenzerheide-Slalom als Vierte ihr bestes Weltcup-Ergebnis realisiert. Der zwei Jahre ältere Loïc stellte im letzten Saisonrennen beim Weltcup-Finale in Are als Vierter im Riesenslalom eine neue Bestmarke auf.