Gut nach Operation: «Kreuzband ist wieder wie neu»

Lara Gut wurde am vergangenen Montag erfolgreich operiert. In einer Videobotschaft meldet sich die Tessinerin zu Wort.

Die Videobotschaft von Lara Gut nach der OP 1:08 min, vom 23.2.2017

(Videoquelle: Youtube/Lara Gut)

«Das Kreuzband ist wieder wie neu, auch der Meniskus musste genäht werden», erklärt Lara Gut. Die Operation am linken Knie fand am Montag in Genf statt, nun beginnt für die letztjährige Gesamtweltcup-Siegerin die Reha und damit der lange Weg zurück.

« Wir sehen uns nächstes Jahr auf der Piste wieder. » Lara Gut



«Es geht mir gut, aber es ist eine neue Herausforderung. Ich werde mein Bestes geben», versichert Gut. Die grosse Anteilnahme der Fans habe sie zu jedem Zeitpunkt gespürt: «Ich habe mich nie alleine gefühlt.»

Bereits am Mittwoch hatte Gut auf ihren sozialen Kanälen auf diverse Genesungswünsche geantwortet.

Comeback erst 2018?

Mit einem «wir sehen uns nächstes Jahr auf der Piste wieder» verabschiedet sich Gut. Bleibt zu hoffen, dass dies lediglich ein kleiner Versprecher war und wir die 25-Jährige schon etwas früher wieder im Weltcup sehen werden.