Skirennsportlerinnen und -sportler müssen ab dieser Saison in den Speed-Disziplinen zwingend einen Airbag tragen.

In Abfahrt und Super-G

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Er trägt den Airbag schon länger Marco Odermatt. srf

Das FIS-Council, die oberste Behörde des Ski-Weltverbands, bestätigte an einem virtuellen Meeting, dass das Tragen eines Airbags in Abfahrt und Super-G ab dieser Saison Pflicht ist. «Die Sicherheit der Athletinnen und Athleten kommt an erster Stelle und ist nicht verhandelbar», sagte Generalsekretär Michel Vion.

Nationale Verbände können Ausnahmen genehmigen für den Fall, dass ein Airbag einer Sportlerin oder einem Sportler nicht passt und die Beweglichkeit unverhältnismässig einschränkt.

Die FIS hatte das Obligatorium bereits 2023 auf den Weg gebracht, der abschliessende Entscheid stand aber noch aus.

Weitere Massnahmen

Die Massnahme sei Teil eines umfassenden Ansatzes zur Risiko-Minimierung im Skisport, sagte Vion weiter. Als weitere Beispiele nannte der Franzose schnittfeste Unterwäsche, «smarte» Bindungen und verbessertes Wissen um aktuelle Wetter- und Pistenverhältnisse. «Wir unterstützen jede Massnahme, die erwiesenermassen Gesundheit und Wohlbefinden der Fahrerinnen fördert.»