Legende: Viel Grund zum Jubeln Franjo von Allmen und Marco Odermatt. Keystone/Peter Klaunzer

Von 1990 bis 2019 reihte Österreich sagenhafte 30 Triumphe in der alpinen Nationenwertung aneinander. Diese Dominanz ist allerdings Geschichte: Ab der Saison 2019/20 übernahm die Schweiz und holte seither 4 von 5 möglichen Siegen im Länderkampf.

Auch in diesem Winter sind die Swiss-Ski-Athletinnen und -Athleten auf Kurs – und zwar auf persönlichem Rekordkurs. Aktuell (nach 46 von 72 Weltcup-Rennen) führt die Schweiz mit 2422 Punkten Vorsprung auf Rivale Österreich.

Der grösste Vorsprung, seit auf die Saison 1991/92 das Punktesystem revidiert wurde und viel mehr Zähler verteilt werden, gelang der kleinen Alpennation 2023: Damals gewannen Gesamtweltcup-Sieger Marco Odermatt und Co. mit 2589 Punkten in der Hinterhand.

Dieser Wert wackelt gehörig und würde hochgerechnet nach der anstehenden WM in Saalbach (4. bis 16. Februar) in den letzten Weltcup-Rennen fallen.

Zugpferd: Speed-Spezialisten

Speziell die Schweizer Männer sind aktuell in Höchstform. Nur bei 6 (!) von 25 Rennen stand kein Swiss-Ski-Vertreter auf dem Podest. Den Slalom ausgeklammert, kam der Sieger in 16 Rennen 11 Mal aus der Schweiz.

Auch die Frauen sind stark unterwegs: In bislang 21 Rennen stand immerhin 12 Mal mindestens eine Schweizerin auf dem Podest.

Österreich stellt alle in den Schatten

All diese Zahlen sind allerdings nichts im Vergleich zur österreichischen Dominanz in den Nuller-Jahren. Mehrfach kratzte der ÖSV damals beim Sieg in der Nationen-Wertung an einem 5-stelligen Vorsprung und lag sogar zweimal darüber.

Den absoluten Rekord realisierten der damalige Teamleader Hermann Maier und seine Kolleginnen und Kollegen in der Saison 1999/2000: Das zweitplatzierte Italien wurde dank sagenhaften 19'110 Punkten um 13'204 Zähler distanziert. Die Schweiz lag damals mit 5414 Punkten auf Rang 3. Die Zeiten haben sich definitiv geändert.

Ski alpin