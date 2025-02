Junioren-Ski-WM in Italien - Grob und Mathis sorgen für Abfahrts-Doppelsieg – Silber für Kälin

Stefanie Grob gewinnt an der Junioren-WM in Tarvisio Gold in der Abfahrt, Teamkollegin Jasmin Mathis holt Silber. Auch bei den Junioren gibt's Edelmetall.