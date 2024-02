Lenz Hächler kürt sich an der Junioren-WM in Châtel zum Weltmeister. Stefanie Grob fährt im Riesenslalom auf Rang 2.

An den Junioren-Weltmeisterschaften im Ski alpin holt Swiss-Ski am vierten Wettkampftag die Medaillen 7 und 8.

Lenz Hächler kürt sich im Slalom erstmals zum Juniorenweltmeister.

Im Riesenslalom sichert sich Stefanie Grob mit Silber ihre zweite Medaille an den diesjährigen Titelkämpfen.

Die Schweizer Nachwuchsfahrerinnen und Nachwuchsfahrer drücken den Junioren-Weltmeisterschaften in Châtel (FRA) weiter den Stempel auf. Im Slalom der Männer fuhr Lenz Hächler zu Gold und sicherte Swiss-Ski die bereits 8. Medaille in Frankreich.

Der 20-jährige Oberwiler aus dem Kanton Zug nahm den 2. Lauf unter Flutlicht als Zweiter in Angriff. Dank einem beherzten Schlussteil rettete er auf der gezeichneten Piste einen Vorsprung von 0,39 Sekunden ins Ziel. Weil der Halbzeitführende Eduard Hallberg (FIN) nach wenigen Toren ausschied, konnte sich Hächler kurz darauf über seinen ersten WM-Titel freuen. Das Podest komplettierten der Österreicher Moritz Zudrell und Hans Grahl-Madsen aus Norwegen (+0,57 s).

Für Hächler, der im Dezember 2023 in Alta Badia sein Weltcup-Debüt feierte, ist es die zweite Medaille an einer Junioren-WM. Im Vorjahr fuhr er im Super-G auf Rang 2. In Châtel hatte er am Mittwoch als 4. ein Podestplatz in der Abfahrt um fünf Hundertstel verpasst.

Grob doppelt nach

Nach Bronze in der alpinen Teamkombination am Mittwoch hat Stefanie Grob auch im Riesenslalom eine Einzel-Medaille geholt. Im Riesenslalom musste sich die Appenzellerin nur der Kanadierin Britt Richardson geschlagen geben und fuhr wie bereits vor einem Jahr zu Silber.

Auf Richardson büsste Grob insgesamt 0,81 Sekunden ein, konnte den 2. Platz nach dem 1. Lauf aber konservieren. Die für Albanien startende Italienerin Lara Colturi durfte über Bronze jubeln. Mit Janine Mächler klassierte sich eine weitere Schweizerin in den Top 10. Sie wurde 6.

Die 19-jährige Grob heimste bereits die 6. Medaille an Junioren-Weltmeisterschaften ein. Vergangenes Jahr hatte sie in St. Anton je 2 Gold- und Silbermedaillen abgeräumt. Für Swiss-Ski gab es in Châtel bisher in allen 5 Einzelrennen Edelmetall. Insgesamt stehen 7 Schweizer Medaillen zu Buche.