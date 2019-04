Corinne Suter, Rahel Kopp, Marco Odermatt und Thomas Tumler gehören ab der neuen Saison dem Kader der Nationalmannschaft von Swiss-Ski an. Ihren Platz im nominell stärksten Schweizer Kader abgeben mussten Joana Hählen, Luca Aerni, Niels Hintermann und Carlo Janka. Sie besitzen in der Saison 2019/2020 nur noch A-Kader-Status.

Legende: Hat sich einen Platz in der Nationalmannschaft erkämpft Marco Odermatt. Keystone

Logische Folge

Der Aufstieg von Suter und Odermatt in die Nationalmannschaft ist keine Überraschung. Die 24-jährige Schwyzerin gewann an den Weltmeisterschaften im Februar in Are mit Silber in der Abfahrt und Bronze im Super-G zwei Medaillen.

Der 21-jährige Nidwaldner Odermatt hatte zum Abschluss der Saison in den Riesenslaloms von Kranjska Gora und Soldeu seine ersten beiden Podestplätze im Weltcup herausgefahren. Der fünffache Junioren-Weltmeister von 2018 stieg wie Kopp direkt vom B-Kader in die Nationalmannschaft auf.

Insgesamt wurden 86 Athletinnen und Athleten und damit zehn mehr als in der Vorsaison in eines der Kader von Swiss-Ski aufgenommen.