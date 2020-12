Legende: Bekundet grosses Pech Andrea Ellenberger muss lange pausieren. Keystone

Andrea Ellenberger hat sich bei einem Sturz am Donnerstag im Riesenslalom-Training in Zinal einen Riss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie zugezogen. Sie wird am Samstag operiert und fällt damit für den Rest der Saison aus.

Für Ellenberger ist es ein bitterer Rückschlag. Nach einer Serie von teils schweren Verletzungen sowie einem Eingriff an der Bandscheibe und an einem Rückenwirbel wegen anhaltender Rückenbeschwerden hatte sie ihren Kaderstatus bei Swiss-Ski 2016 vorübergehend eingebüsst. Auf eigene Kosten schaffte sie 2019 ausserhalb der Verbandsstrukturen den Wiederanschluss.

4. Kreuzbandriss innert 3 Monaten

Bei Swiss-Ski ist Ellenberger nach Charlotte Chable, Aline Danioth und Elena Stoffel bereits die 4. Athletin mit einem gerissenen Kreuzband.

«Ich weiss, was mich in den nächsten Monaten erwartet, und werde meine ganze Energie in diese Reha stecken. Es gibt mir Mut zu wissen, dass ich diese Situation meistern und mich zurückkämpfen kann», erklärte die 27-jährige Nidwaldnerin nach ihrem 3. Kreuzbandriss.