Hiobsbotschaft für Aline Danioth: Die Technik-Spezialistin zog sich nach einem Sturz erneut eine Verletzung am Knie zu.

Aline Danioth hat sich erneut schwer am rechten Knie verletzt. Die 22-Jährige ist beim Slalom-Training auf der Diavolezza gestürzt, wie ihr Trainer gegenüber SRF bestätigte. Gemäss Frauen-Cheftrainer Beat Tschuor wurde die Urnerin zunächst in eine Klinik in St. Moritz überführt, für weitere Untersuchungen dann aber nach Zürich verlegt.

Die medizinischen Abklärungen dort brachten schliesslich einen niederschmetternden Befund zutage: Danioth erlitt erneut einen Riss des rechten vorderen Kreuzbandes. Überdies zog sich die Nationalmannschafts-Athletin einen Innenmeniskusriss zu. Sie wird in den nächsten Tagen operiert.

Verletzung während des Comebacks

Die Technikerin befand sich nach einer Verletzung aus der letzten Saison, als sie sich beim Parallel-Riesenslalom in Sestriere das Kreuzband gerissen hatte, auf dem Weg zurück in den Weltcup. Für die ehemalige Junioren-Weltmeisterin ist es die 5. schwere Verletzung innerhalb von 4 Jahren.