4 grosse Kristallkugeln, 16 kleine, 82 Weltcup-Siege – es sind nur einige der beeindruckenden Zahlen in der Karriere von Lindsey Vonn, die 2019 zu Ende ging. Im letzten Rennen ihrer Laufbahn gewann die Amerikanerin in Are noch einmal WM-Bronze – wenige Tage nach einem Sturz im Super-G.

Verletzungen und Operationen prägten den letzten Abschnitt ihres Skirennfahrerinnen-Daseins. Besonders das Knie wurde immer wieder in Mitleidenschaft gezogen. So sehr, dass der einstigen «Speed-Queen» im Frühling ein künstliches Kniegelenk eingesetzt wurde.

00:33 Video Archiv: Federer beglückwünscht Vonn zu «wunderbarer Karriere» Aus Sport-Clip vom 10.02.2019. abspielen. Laufzeit 33 Sekunden.

Neuen Lebensmut getankt

«Jeder Tag ist ein Sieg! Stolz, wie weit ich auf meiner Reise durchs Leben gekommen bin. (...) Ich danke meiner Mama dafür», schrieb Vonn jüngst auf Instagram. Der Tod ihrer Mutter vor etwas mehr als zwei Jahren hatte die Abfahrts-Olympiasiegerin von 2010 in eine tiefe Krise gestürzt.

Mittlerweile steht Vonn wieder mit beiden Beinen im Leben – und bald erneut auf der Piste? Gerüchte um ein mögliches Comeback machten jüngst die Runde. Aus ihrem Umfeld verlautete, Vonn habe noch keine Entscheidung getroffen.