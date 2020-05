In Zermatt träumt man von einer fünf Kilometer langen Abfahrt. Ein Angriff auf das Lauberhorn-Rennen sei dies aber nicht.

Zermatt werkelt an der längsten Weltcup-Abfahrt

Legende: Start auf knapp 3900 Metern Blick auf das Klein Matterhorn. Keystone

Am Mittwoch hatte der Streit zwischen Swiss-Ski und den Lauberhorn-Organisatoren eine neue Eskalationsstufe erreicht. Einen Tag später machte Franz Julen, Präsident der Zermatter Bergbahnen, gegenüber der NZZ seine Vision einer Abfahrt in Zermatt publik.

Geplant ist demnach eine fast fünf Kilometer lange Abfahrt mit Start auf knapp 3900 Metern, vom Klein Matterhorn über die Landesgrenze nach Italien ins Aostatal. Diese soll allenfalls schon im Jahr 2022 in der ersten oder zweiten November-Woche über die Bühne gehen.

Idee findet breite Unterstützung

«Wir wollen dieses Rennen – und wir werden alles dafür tun», sagte Julen, der auch ein Frauen-Rennen begrüssen würde, gegenüber der NZZ. Mit 4480 Metern ist die Lauberhorn-Abfahrt bislang die längste Weltcup-Strecke.

Als Angriff auf den Klassiker im Berner Oberland will Julen den Vorstoss nicht verstanden wissen. «Wir haben kein Interesse, Wengen zu schaden. Der Weltcup ohne Wengen – das wäre ein Eigentor des Skisports», betont der 61-Jährige.

Gemäss Julen geniesst das Projekt in Zermatt breiten Rückhalt, und auch von Verbandsseite ist die Resonanz positiv. Der im Herbst scheidende FIS-Präsident Gian Franco Kasper sagt: «November-Abfahrten in Zermatt – das passt wunderbar in unseren Kalender. Wir stehen voll und ganz hinter dem Projekt.»