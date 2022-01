Die Skifahrerinnen und -fahrer erobern das Matterhorn früher als gedacht. Schon im nächsten Winter finden vier Abfahrten am berühmten Berg statt.

Vier Weltcup-Abfahrten am Matterhorn bereits im kommenden Winter

«Meilenstein in Geschichte»

Die FIS macht vorwärts: Auf Wunsch des internationalen Skiverbands finden am Matterhorn schon im kommenden Herbst und damit schneller als erwartet erstmals 4 Weltcup-Rennen statt. Zermatt/Cervinia wird damit bereits in den Weltcup-Kalender 2022/23 aufgenommen, anstatt, wie zunächst geplant, ein Jahr später.

Nach dem Saisonauftakt in Sölden im Oktober 2022 werden rund um das Matterhorn/Cervino auf der Strecke «Gran Becca» je zwei Männer- und Frauen-Abfahrten stattfinden. Die Speedfahrerinnen und -fahrer starten damit früher in die Saison als bisher.

Schliessen 01:21 Video Suter: «Ich freue mich extrem auf diese Rennen» Aus Sport-Clip vom 28.01.2022. abspielen 01:30 Video Flury: «Matterhorn-Rennen ändern einiges an der Vorbereitung» Aus Sport-Clip vom 28.01.2022. abspielen 01:01 Video Hählen: «Ein Heimrennen nimmt man immer» Aus Sport-Clip vom 28.01.2022. abspielen 01:03 Video Curtoni: «Resultate am Matterhorn werden überraschend sein» (engl.) Aus Sport-Clip vom 28.01.2022. abspielen

«Seit Jahren wird der Wunsch nach mehr Speed-Events geäussert, um einen Ausgleich zu den Technik-Rennen zu schaffen. Am Fusse des Matterhorns können wir diesem Anliegen nun nachkommen», wird Urs Lehmann, Präsident von Swiss-Ski, in einer Mitteilung zitiert.

Die Streckenführung ist einmalig: Der Start liegt in der Schweiz und das Ziel in Italien. Flavio Roda, Präsident des italienischen Skiverbands, sagt: «Dieser länderübergreifende Event ist ein Meilenstein in der Geschichte des Weltcups.»