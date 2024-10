Legende: In der letzten Saison fast unbesiegbar Marco Odermatt. Keystone / Gian Ehrenzeller

Der 27-jährige Nidwaldner gewann den Preis zum zweiten Mal nach 2022 und folgt auf die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin, welche die Auszeichnung im vergangenen Jahr erhielt. Odermatt gewann in der letzten Saison 13 Rennen, neun davon in seiner Paradedisziplin Riesenslalom.

Mit den beiden Abfahrtssiegen in Wengen feierte er auch seine ersten Triumphe in der Königsdisziplin. Mit 874 Punkten Vorsprung und mehr sicherte er sich zum dritten Mal in Folge den Gesamtweltcup. Zudem gingen auch die Kristallkugeln in der Abfahrt, im Super-G und im Riesenslalom an Odermatt, der disziplinenübergreifend nur in fünf Rennen nicht auf dem Podest stand.

Achter Schweizer Preisträger

Bei der Wahl setzte sich Odermatt gegen Lara Gut-Behrami durch. Die Tessinerin gewann drei Kristallkugeln, unter anderem jene für den Sieg im Gesamtweltcup.

Odermatt ist der achte Schweizer Preisträger. Letzter Schweizer Gewinner vor Odermatt war 2010 Carlo Janka. Die Auszeichnung vergibt die internationale Skijournalisten-Vereinigung seit 1963.

Skieur d'Or: Schweizer Preisträger:innen Box aufklappen Box zuklappen Bernhard Russi (1972)

Marie-Theres Nadig (1981)

Erika Hess (1982)

Pirmin Zurbriggen (1984, 1985, 1987, 1990)

Maria Walliser (1986)

Vreni Schneider (1994, 1995)

Carlo Janka (2010)

Marco Odermatt (2022, 2024)

01:02 Video Archiv: Marco Odermatt ist zum dritten Mal Gesamtweltcupsieger Aus Sport-Clip vom 24.02.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 2 Sekunden.