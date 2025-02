Legende: Greift auch im Weltcup nach dem grossen Slalom-Triumph Camille Rast. Keystone/AP Photo/Gabriele Facciotti

Die Ski-WM in Saalbach ist vorbei. Innerhalb von 13 Tagen fielen 11 Medaillen-Entscheidungen. Viel Zeit zum Durchschnaufen gibt es für die Athletinnen und Athleten aber nicht. Denn im Weltcup geht es bis zum Saisonfinale Schlag auf Schlag weiter:

Die Frauen sind bereits am Freitag wieder im Einsatz. Im italienischen Sestriere stehen zwei Riesenslaloms sowie ein Slalom auf dem Programm. Die Speed-Spezialistinnen greifen eine Woche später in Kvitfjell (NOR) mit drei Rennen in drei Tagen (2x Abfahrt, 1x Super-G) wieder in das Weltcup-Geschehen ein.

In Are (SWE) werden am 8./9. März ein «Riesen» und ein Slalom ausgetragen. Als letzte Rennen in Europa stehen bei den Frauen insgesamt drei Speedrennen in La Thuile (ITA) an. Danach begibt sich der Tross auf die Reise nach Übersee, wo vom 22. bis 27. März die Saison beim Weltcup-Finale im amerikanischen Sun Valley beendet wird.

Datum Männer Frauen 21./22./23.2. Crans-Montana (SUI) Sestriere (ITA) 28.2./1./2.3. Kranjska Gora (SLO) Kvitfjell (NOR) 7./8./9.3. Kvitfjell (NOR) Are (SWE) 14./15./16.3. Hafjell (NOR) La Thuile (ITA) 22.-27.3. Sun Valley (USA) Sun Valley (USA)

Das Schweizer Männer-Team darf sich am kommenden Wochenende gleich auf ein Highlight freuen. Die Speed-Fahrer erwarten in Crans-Montana zwei Heimrennen, eine Abfahrt und ein Super-G. Zum Monatswechsel kommen dann die Technik-Spezialisten in Kranjska Gora (SLO) wieder zum Zug. Beim Saisonfinale in Sun Valley sind die Männer am Ende der langen Saison wieder mit dem Frauen-Tross vereint.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Die Weltcup-Rennen vom Wochenende sehen Sie wie folgt live auf SRF zwei, im Stream sowie in der SRF Sport App: Frauen in Sestriere: Freitag, Riesenslalom ab 10:15 Uhr

ab 10:15 Uhr Samstag, Riesenslalom ab 10:50 Uhr (SRF info)

ab 10:50 Uhr (SRF info) Sonntag, Slalom ab 09:15 Uhr Männer in Crans-Montana: Samstag, Abfahrt ab 09:45 Uhr

ab 09:45 Uhr Sonntag, Super-G ab 10:25 Uhr

Schweiz auch im Weltcup das Mass aller Dinge

Camille Rast führt die Slalom-Wertung mit 41 Punkten Vorsprung auf Zrinka Ljutic (CRO) an. Bei noch drei anstehenden Rennen sind die Chancen für die frischgebackene Weltmeisterin gut, sich ihre erste Kristallkugel zu sichern. Auch Lara Gut-Behrami liebäugelt mit einer weiteren Kugel. Ihre grösste Herausforderin ist Federica Brignone. Im Super-G-Ranking liegt die Tessinerin 75 Punkte vor der Italienerin, im Kampf um die grosse Kristallkugel hat Brignone noch die Nase vorn (799 zu 729 Punkte).

Bei den Männern ist Marco Odermatt einmal mehr das Mass aller Dinge. In seinen drei Disziplinen führt er jede einzelne an, auch im Gesamtweltcup-Ranking liegt er bereits 300 Punkte vor dem zweitplatzierten Henrik Kristoffersen (NOR). Die vierte grosse Kristallkugel ist also zum Greifen nah. Die Slalomwertung wird vom eben genannten Norweger angeführt. Slalom-Weltmeister Loïc Meillard liegt aber nur 52 Punkte dahinter auf Platz 3. Der Walliser hat noch 3 Rennen, um sich nach dem Weltmeistertitel auch die kleine Kugel zu holen.

Bei den Frauen wie auch den Männern führt die Schweiz die Nationenwertung an. Damit steht die Schweizer Auswahl auch in der geschlechterübergreifenden Nationenwertung deutlich an der Spitze.

