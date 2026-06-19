Der als CEO zurückgetretene Urs Lehmann kehrt interimistisch zum Ski-Weltverband zurück, nun als Generalsekretär.

Lehmann wieder bei der FIS – zumindest bis 2027

Legende: Als Notnagel zurück zur FIS Urs Lehmann. key/Christian Beutler (Archiv()

Der Machtwechsel beim Ski-Weltverband FIS hat weitere personelle Folgen. Der neue Präsident Alexander Ospelt, der vor einer Woche in einer Kampfwahl Amtsinhaber Johan Eliasch abgelöst hatte, holt Urs Lehmann zurück ins Boot.

Der frühere Swiss-Ski-Präsident Lehmann war am 5. Juni als CEO der FIS zurückgetreten und hatte damit kurz vor dem Kongress in Belgrad Druck auf Eliasch ausgeübt. Nun kehrt er in anderer Funktion zur FIS zurück: Der 57-jährige Aargauer wird per 1. Juli Geschäftsführer und damit Nachfolger des abtretenden Franzosen Michel Vion.

Wie sieht die künftige Führung aus?

Dies allerdings nur interimistisch bis Ende März 2027, wie die FIS mitteilte. Damit solle die Handlungsfähigkeit des Weltverbands sichergestellt werden. Für Lehmanns Nachfolge nach diesem neunmonatigen Intermezzo sei ein «offener und sorgfältiger Bewerbungsprozess» geplant, der von professionellen HR-Fachleuten begleitet werde.

Die FIS will zudem Arbeitsgruppen zu den Themen künftige Struktur der Exekutive und Finanzlage einsetzen, wie es weiter hiess.