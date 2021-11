35 Mal stand Charlotte Chable am Start eines Weltcup-Rennens. Dabei wird es bleiben. Die 27-Jährige hängt ihre Skis an den Nagel, wie Swiss-Ski am Donnerstag bekanntgab. Ihr letztes Weltcuprennen bestritt die Waadtländerin im Februar 2020.

Wegen eines Kreuzbandrisses im September 2020, dem vierten in ihrer Karriere, hatte Chable die letzte Weltcup-Saison verpasst. «Ich fühle, dass mein Körper nicht mehr bereit ist, alles zu geben und die Risiken einzugehen, die mit diesem Sport verbunden sind», liess sie sich in einem Communiqué zitieren. Ihre beste Klassierung im Weltcup erreichte Chable Ende November 2015 als Slalom-Neunte in Aspen. Im Februar 2015 hatte die Romande trotz nicht erfüllter Kriterien an den Weltmeisterschaften in Vail/Beaver Creek teilnehmen dürfen, wo sie im Slalom den 15. Rang belegte. 2016 setzte sich Chable in Santa Catarina im 1. Lauf sensationell an die 2. Position. Im Final wurde sie dann nach einem schweren Fehler weit zurückgespült.

04:07 Video Archiv: Als Chable in Santa Caterina überraschte Aus Sport-Clip vom 05.01.2016. abspielen

Die Waadtländerin wird sich nun ihrem Studium der Kommunikationswissenschaften sowie anderen Projekten widmen.