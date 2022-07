Am Dienstagabend wurde in Schlieren der neue Renndress der Swiss-Ski-Athletinnen- und -Athleten enthüllt.

Das Geheimnis ist gelüftet: Nach dem Wechsel des Hauptsponsors werden die Swiss-Ski-Athletinnen und -Athleten künftig in einem neuen Rennanzug an den Start gehen. War der alte noch in weiss mit blauen und roten Elementen gehalten, präsentiert sich der neue Dress in frischen Farben.

Am Oberkörper ist der Rennanzug in rot gehalten und verläuft an den Beinen entlang ins orange und weisse. Der Anzug heisst «Levada», das rätoromanische Wort für Sonnenaufgang.

Legende: War bei der Entwicklung dabei Mauro Caviezel im neuen Rennanzug von Swiss-Ski. ZVG/Swiss-Ski

Aline Danioth zeigte sich vom neuen Dress angetan. «Ich durfte ihn schon früh sehen im Gegensatz zu anderen. Es sind erfrischende Farben. Und zudem liebe ich Sonnenaufgänge», so die Urnerin, die den Anzug auch schon im Windkanal getestet hat.

In den nächsten Tagen werden die Schweizer Athletinnen und Athleten den Anzug erhalten. Beim Training auf dem Gletscher wird der Dress in den kommenden Wochen ausgiebig getestet. Seinen ersten «Ernstkampf» hat der Anzug dann Ende Oktober, wenn in Sölden der Saisonauftakt stattfindet.