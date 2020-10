1. Corona-Fall in Sölden: Schwedischer Trainer positiv

Legende: Corona-Fall im schwedischen Trainer-Stab Ole Masdal (ganz rechts) wurde positiv getestet (Bild von 2019). imago images

Positiver Befund für schwedischen Trainer

Der alpine Ski-Weltcup hat gleich zum Auftakt-Wochenende seinen ersten Corona-Fall. Ola Masdal, Trainer in der schwedischen Männer-Mannschaft, wurde in Sölden positiv getestet. Auf dem dortigen Rettenbachgletscher findet mit je einem Riesenslalom der Frauen (Samstag) und der Männer (Sonntag) das traditionelle «Opening» statt. Laut schwedischem Verband befindet sich Masdal vor Ort in Quarantäne. Ausserdem sei ein weiterer Trainer getestet worden, der mit Masdal im Skilift gewesen sei. Ein Ergebnis liege hier jedoch noch nicht vor.