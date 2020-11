10 Schweizerinnen in St. Moritz am Start

Legende: Strebt bei den Heimrennen Spitzenplätze an Corinne Suter. Keystone

Heimrennen mit 10 Schweizerinnen

Swiss-Ski hat das Aufgebot für die beiden Super-G in St. Moritz bekannt gegeben. Im Engadin werden am Samstag und Sonntag Corinne Suter, Lara Gut-Behrami, Joana Hählen, Wendy Holdener, Michelle Gisin, Priska Nufer, Jasmine Flury, Jasmina Suter, Rahel Kopp und Delia Durrer am Start stehen. Die beiden Rennen können Sie live auf SRF zwei mitverfolgen (Samstag ab 11:25 Uhr, Sonntag ab 11:15 Uhr).